Política STF confirma decisão que bloqueia R$ 81 milhões de alvos de ação de improbidade no caso Igeprev Ministro Alexandre de Moraes negou recurso do ex-presidente Gustavo Furtado Silbernagel, que teve bloqueados R$45,9 milhões pela Justiça do Tocantins

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou em decisão publicada nesta quarta-feira, 2, o recurso extraordinário ao ex-presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev) Gustavo Furtado Silbernagel, que o presidiu de junho de 2011 a julho de 2012. Gustavo Furtado Silbernagel presidia o instituto quando houve a apli...