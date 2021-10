Política STF concede 22 dias para Daniel Silveira apresentar alegações finais Deputado federal está preso por ameaçar ministros do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu à defesa do deputado Daniel Silveira um prazo de 22 dias para apresentar suas alegações finais no processo em que é acusado de agressões verbais e ameaças aos ministros da Corte. O prazo foi baseado no tempo que o Ministério Público teve para se manifestar. “Não obstante, o mesmo prazo assina...