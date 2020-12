Política STF barra tentativa de atropelo à Constituição para reeleição de Maia e Alcolumbre no Congresso Fux, Barroso e Fachin votam contra posição de Gilmar neste domingo e sepultam chance de recondução na Câmara e no Senado

Por 6 votos a 5, o STF (Supremo Tribunal Federal) barrou na noite deste domingo (6) a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Para a maioria dos ministros, a recondução é inconstitucional. O voto do presidente do STF, Luiz Fux, não foi divulgado. Mas ele divergiu do voto do relator Gilmar Mendes...