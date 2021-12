Política STF anula condenação de Cabral e abre brecha para derrubar outros processos A decisão anulou as decisões da Operação Fatura Exposta, que investigou desvios na Secretaria de Saúde de Rio de Janeiro

A decisão da Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) desta terça-feira (7) de anular as decisões do juiz Marcelo Bretas no curso da Operação Fatura Exposta derrubou pela primeira vez uma condenação contra Sérgio Cabral e abriu brechas para a queda de outros casos envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro. A Fatura Exposta investigou desvios na Secretaria de Saú...