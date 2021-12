Política STF é aprovado por 23% no Brasil e, entre bolsonaristas, por 12%, diz Datafolha A atual série do Datafolha mostra que desde julho de 2021 a má imagem do tribunal se estabilizou, sem que eventuais ataques presidenciais ao STF, e também os recuos, tenham a afetado

Nem um presidente da República menos hostil na maior parte do tempo nem a perspectiva de entrada de um ministro terrivelmente evangélico foram capazes de afetar a imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) perante a população. Para o bem ou para o mal. A avaliação da mais alta instância do Judiciário brasileiro continua desfavorável aos ministros, que recentemente ganhar...