Política SSP processa mais dois delegados: Rérisson por postagem em rede e Cassiano por “trabalhar mal" Delegado em Araguaína criticou em fevereiro no Facebook desmonte da unidade que investiga corrupção em Araguaína e está enquadrado em artigo que pode suspendê-lo por 21 dias; Cassiano está enquadrado em artigo que prevê de 6 a 15 dias de suspensão por “trabalhar mal, intencionalmente ou com negligência”

A Corregedoria da Polícia Civil do Tocantins abriu processos administrativos para investigar mais dois delegados com base em um artigo do Estatuto dos Policiais Civis que prevê suspensão das atividades de 6 a 15 dias quem “trabalhar mal, intencionalmente ou com negligência” e de 16 a 21 dias quem desrespeitar ou ofender superiores em redes sociais. Os alvos são os delegados C...