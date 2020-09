Política Solidariedade e PL confirmam chapa com Wagner a prefeito e Marcus Marcelo a vice Convenção ocorreu na manhã deste sábado, em Araguaína

Convenção partidária do Solidariedade e aliados oficializou a candidatura a prefeito de Wagner Rodrigues (SD), 43 anos, pedagogo, impulsionada pela gestão de Ronaldo Dimas (Podemos). O candidato a vice-prefeito do grupo é o vereador e suplente de deputado estadual Marcus Marcelo (PL), 47 anos. A convenção ocorreu no Parque Cimba restrita a líde...