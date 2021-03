Política Sob pressão, Bolsonaro recebe governadores nesta quarta-feira para tentar dar resposta à pandemia Entre as medidas que serão discutidas em reunião estão o toque de recolher, o cronograma de vacinação e uma nova lei que facilite compras na área da saúde.

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta quarta-feira (24), no Palácio do Alvorada, com governadores para tratar de medidas de combate à pandemia. Entre elas, o toque de recolher, o cronograma de vacinação e uma nova lei que facilite compras na área da saúde. Além dos governadores, foram convidados ministros, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (...