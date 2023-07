Como primeiro governador e criador do Estado, Siqueira Campos engendrou um grupo político de apoio quase irrestrito ao seu projeto de estado que nasceu e feneceu sob seu comando, a UT (União do Tocantins). Com esse grupo, elegeu aliados e desenhou a linha sucessória de diversos mandatos no Executivo estadual e da capital.

A construção de Palmas era vista como símbolo de pertencimento e da figura do construtor. Foi na cidade que fundou, Palmas, que Siqueira Campos mais realizou. Além da construção de um grande programa de obras que deram forma definitiva a cidade como principal do estado, como a praça dos girassóis que tem 571 mil metros quadrados e é considerada a maior da América Latina e a segunda maior praça urbana do mundo. Ela abriga as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Tocantins.

A força do grupo político da UT fez a capital ter como primeiro prefeito eleito pelo povo, pelo voto direto, o filho de Siqueira Campos, Eduardo Siqueira Campos, pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB),por 66,75% dos votos válidos, com a influência de Siqueira como construtor do mais novo Estado e sua capital alicerçada como a última planejada do Brasil.

A agremiação de aliados políticos de Siqueira é um dos elementos essenciais da tese “O siqueirismo no Tocantins: uma filosofia de vida para conduzir o povo a seu destino de grandeza”, do doutor pela Universidade Federal do Ceará (UFC) Sandoval Antunes de Souza.

Segundo o autor, o siqueirismo teve dimensão política alinhada a partir já da criação do Tocantins, que exigiu a instalação de todos os poderes com ampla possibilidade de nomeações para cargos, o que favoreceu a dominação política estabelecida no Tocantins agregadas à criação da União do Tocantins como grupo político dominante no cenário tocantinense.

“O controle da máquina do Estado, o domínio político de um grupo, a marca de um político forte simbolicamente, reproduzem no Tocantins ao longo do tempo a continuidade, com altos e baixos, do siqueirismo”, escreve o professor na tese.

Defendida em 2016 no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, o estudo registra a corrente política criada por Siqueira Campos após a efetivação do Estado do Tocantins, sob a égide do slogan “O Estado da livre iniciativa e da Justiça Social”, naqueles anos 1990 quando o contexto socioeconômico era marcado “pela introdução e consolidação do neoliberalismo como diretriz econômica nacional”, como explica o sociólogo na pesquisa.

De acordo com a pesquisa, grupos empresariais, outras forças econômicas do Estado, instalados no Tocantins e menos dependentes do poder público exerceram influência no âmbito político e econômico da região, o que contribuiu para esvaziar o poder da UT. “Ao romper com os grupos antigos, esses novos líderes políticos criam outros grupos, com novos interesses, o que não significa dizer que suas práticas sejam totalmente diferentes dos grupos anteriores”,pontua o pesquisador.

O rompimento de Siqueira Campos com aliados do então governador Marcelo Miranda (MDB) nas eleições de 2006 também enfraqueceu o siqueirismo.

Um acordo de bastidores da União do Tocantins (UT) ajudou a eleger Marcelo Miranda governador em 2002. Em 2006, Miranda deveria abrir mão para a eleição do filho Eduardo, mas, ao contrário. O grupo de Marcelo e o pai, Brito Miranda, rompeu com o siqueirismo e o derrotou nas urnas.

A mexida, segundo o sociólogo, ainda se mostrava viva em Siqueira Campos em 2015, quando o ex-governador lhe concedeu entrevista para a tese.

“Bom, não vai ser você, vai ser ele. Que eu não acreditava que esse rapaz traísse. Porque pra me trair, só por razões é... degradantes, na postura dele, porque eu não exijo nada, eu não troquei por nada, eu não pedi nada, [respira fundo], foi uma apunhalada do tamanho de um bonde”, disse Siqueira a Sandoval Antunes de Souza.

Traição, derrota de 2006 e vitória de 2010

Nas eleições de 2006, após uma campanha acirrada, foi derrotado pelo seu ex-aliado político que elegeu em 2002, o então governador e candidato à reeleição Marcelo Miranda. Após os resultados, Siqueira Campos anunciou por meio das rádios e canais de televisão ter alcançado "uma vitória moral", pois alegava que o pleito havia sido desequilibrado pelo abuso de poder político e econômico praticado pelo governador Marcelo Miranda.

Três anos depois, a ação judicial eleitoral, RCED (Recurso Contra Expedição de Diploma) ajuizada por Siqueira Campos em 2006, levou à cassação de Miranda no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e impulsionou a recomposição do grupo para as eleições de 2010.

Nas urnas, derrotou Carlos Henrique Gaguim, então no mesmo MDB de Miranda, por uma margem apertada de votos (menos de um por cento de diferença), mas com ampla margem de votos nos principais municípios do estado, incluindo a capital. Nessas eleições, Siqueira estava tão ávido a ganhar que contratou um publicitário famoso e criou uma campanha em cima de um personagem chamado Siquerido, também para minimizar a fama de ‘ditador do cerrado’ e trazer mais a tona uma aura carismática de sua pessoa, que fez as benfeitorias para o nosso estado, como já dizia o jingle da sua campanha: “É Siqueira que fez, é Siqueira que faz. É o melhor pro Tocantins e vai voltar com todo gás”.

Mesmo com todo o esforço para ganhar com folga as eleições, a vitória veio apertada. Segundo a Justiça eleitoral, Siqueira Campos teve 349.592 votos, o equivalente a 50,51% dos votos válidos. O segundo colocado, Carlos Gaguim (PMDB), teve 342.429 votos, ou 49,48%

Redesenhado pelo marketing como “Siqueirido”, o ex-governador venceu Carlos Gaguim, ex-deputado que assumiu o governo com a primeira cassação de Miranda, após uma aposta em todo seu capital político.

Siqueira Campos voltou ao governo aos 80 anos. Era a quarta vez sentado na cadeira do Palácio Araguaia, tendo sido eleito com forte apoio popular novamente, apoio o qual abriria mão em 2014.