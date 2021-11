Política Siqueira Campos recebe alta de hospital após sentir um mal-estar Ex-governador estava em observação e os exames tiveram resultados considerados normais

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, de 93 anos, recebeu alta na tarde desta terça-feira, 2. Ele havia sido internado em um hospital particular de Palmas, após sentir um mal-estar com uma dor no tronco que poderia ser no coração. De acordo com o filho Eduardo Siqueira, ele estava em observação para uma avaliação geral. A dor foi tratada com medicações. Nesta m...