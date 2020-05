Política Sindicato protesta com faixas contra aprovação da medida que reduz conselheiros no Igeprev Proposta reduz de 14 para seis membros e tramita na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa que deverá se reunir na quarta-feira para votá-la

O Sisepe instalou dezenas de faixas com frase de efeito na frente da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 5, em protesto contra a Medida Provisória (MP) 6, que reduz de 14 para seis os conselheiros do Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev) e cria um Comitê de Investimentos para o órgão. A proposta tramita nas comissões e t...