Política Sindicato critica pedido de dossiê da Casa Militar contra delegados; nota apócrifa defende coronel Pedido feito dentro da Casa Militar provocou reação da categoria; coronel ex-chefe da Casa Militar nega ilegalidades que o ex-chefe da Inteligência revelou; confira a íntegra do depoimento de Rudson Barbosa

Em rara manifestação nas redes sociais a favor dos delegados de polícia civil perseguidos na gestão de Mauro Carlesse (PSL), afastado há 21 dias pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atual direção do Sindicato dos Delegados de Polícia do Tocantins(Sindepol) publicou nota de repúdio na qual compara com ações da ditatura militar o pedido de dossiê contra 12 delegados d...