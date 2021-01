Política Sete prefeitos participam de audiência com o governador Secom diz que encontro serviu para os primeiros contatos com a gestão para “futuras parcerias”

O governador Mauro Carlesse (DEM) recebeu sete prefeitos, entre novatos e reeleitos, em audiência no Palácio Araguaia na noite dessa terça-feira, 12, mas o teor dos pedidos levados pelos gestores municipais ao chefe do executivo estadual não está citado no comunicado da Secretaria da Comunicação sobre o encontro. Segundo a Secom, os prefeitos de Alvorada, Paulo ...