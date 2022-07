Política Setas anula contrato com empresa da Bahia para recrutamento de 6 mil jovens trabalhadores Rescisão saiu nesta terça-feira, depois que o TCE encontrou inconsistências na dispensa de licitação no valor de R$ 107,2 milhões feita pelo ex-secretário José Messias

Publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 5, a anulação do contrato da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), com a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM). O contrato nº 097 de 2021, celebrado entre a secretaria e a empresa da Bahia, sem licitação no valor de R$ 107,2 milhões, visava a contratação de seis mil adolescentes e jovens com idade e...