Durante a 5ª sessão ordinária conduzida pela presidente do TJTO, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, nesta quinta-feira (18), Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) definiu os três nomes da lista tríplice a ser enviada ao governador Wanderlei Barbosa, para escolha do novo desembargador do TJTO.

Dentre os seis procuradores de justiça que pleiteavam a vaga na Corte, a votação definiu os seguintes nomes: João Rodrigues Filho, com 9 votos, José Demóstenes de Abreu, com 8 votos e Leila da Costa Vilela Magalhães com 6 votos.

No dia 30 de outubro de 2023, os eleitores do Conselho do Ministério Público barraram as cinco candidaturas de promotores de Justiça e apenas procuradores seguiram na lista com seis nomes indicados.

A ocupação da vaga por um representante do Ministério Público do Tocantins (MPTO) está prevista no artigo 94 da Constituição Federal de 1988, a regra do Quinto Constitucional.

Conforme o Tribunal de Justiça, a regra prevê que "1/5 (um quinto) dos membros de determinados tribunais brasileiros (Tribunais Regionais Federais e o Tribunal de Justiça de cada Estado e do Distrito Federal e Territórios) sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público Federal ou Estadual, a depender se Justiça Federal ou Estadual".