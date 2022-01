Política Sessão da Assembleia custou R$ 1,8 milhão para o tocantinense e cada lei saiu por R$ 770 mil em 2021 Valores representam a divisão dos R$ 295,1 milhões empenhados pela Casa no ano dividido pelas 158 sessões realizadas e 383 normas analisadas pelos 24 deputados

Há dois dias o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade (PSL), divulgou no site da Assembleia, em postagem dia 31 de dezembro, como positiva a atuação dos deputados no ano, com destaque para 158 sessões realizadas, entre ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, e 383 propostas de normas submetidas ao crivo dos parlamentares. Ao s...