Política Servidores e bolsistas da saúde protestam contra o fechamento da Fesp “A Fesp anoiteceu e não amanheceu, em conjunto com todas as outras fundações, foi extinta em apenas uma canetada. Ninguém sabia de nada", afirma profissional de saúde

Em forma de protesto, nesta segunda-feira, 4, residentes, servidores, bolsistas e professores universitários da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), fizeram um abraço simbólico no prédio da instituição. O ato ocorreu devido a prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro (PSDB), ter assinado a medida, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da últ...