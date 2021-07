A prefeitura de Colinas do Tocantins, a 270 km de Palmas, noroeste do Estado ainda não quitou direitos trabalhistas dos servidores comissionados exonerados pelo prefeito Dr.Kasarin (PSL) em janeiro deste ano.

É o caso do ex-diretor de habitação do município Wanderson Ferreira Lima e da ex-gerente de mobilização municipal Joelma da Silva Santos. Ambos tiveram a exoneração assinada pela portaria 013, de 7 de janeiro de 2021, com efeitos retroativos ao dia 4 daquele mês.

Passados seis meses jamais tiveram os diretos como férias vencidas e 13º proporcionais quitados pela gestão nem foram procurados pela prefeitura.

A antiga diretora de mobilização também fez um pedido administrativo, protocolado no dia 16 de junho. “Foi a última vez que procurei a prefeitura amigavelmente, depois de várias tentativas e jamais tive resposta”. Segundo a ex-servidora, ela passou a cobrar o pagamento publicamente em suas redes sociais. “Depois disso aliados do prefeito passaram a me atacar dizendo que eu expus o prefeito, mas a verdade é que não querem fazer nosso acerto”.

Joelma afirma que não sabe exatamente o valor a receber, mas sua ficha financeira aponta que o maior montante é de férias vencidas e 13º proporcional que somariam cerca de R$ 7,9 mil.

Wanderson Lima conta que protocolou no mês de junho um requerimento em que pede o acerto. “No meu caso eu fiz o requerimento há alguns dias e estou aguardando o posicionamento deles”, afirma. Ele estava em viagem quando falou com a reportagem e disse não se lembrar dos valores exatos que afirma ter direito.

Procurada desde a semana passada por e-mail e telefone, a gestão de Dr. Kasarin não quis se manifestar sobre o assunto.