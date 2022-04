Política Serviço público estadual terá ponto facultativo na próxima sexta-feira, 22 Servidores estaduais terão mais quatro dias de descanso nesta semana em razão do feriado de Tiradentes

O Governo do Estado decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, 22, um dia após o feriado de Tiradentes, lembrado em 21 de abril. O decreto nº 6.438 está no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 18, e determina ainda que o ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança, já que a atuação dos servidores ocorre em caráte...