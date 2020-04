Política Sergio Moro anuncia saída do governo Bolsonaro A saída de Moro foi divulgada oficialmente durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24)

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro anunciou sua demissão do cargo após o presidente Jair Bolsonaro impor um nome para comandar a Polícia Federal e publicar oficialmente a demissão de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da PF na manhã desta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União. A saída de Moro foi divulgada oficialmente durante coleti...