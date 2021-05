Política Senadores pedem convocação de Arthur Weintraub à CPI da Covid De acordo com o senador Alessandro Vieira, a convocação é para “esclarecer a sua atuação na estrutura extraoficial de assessoramento no combate à pandemia”

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) informou, na manhã deste domingo (23), pelo Twitter que pediu a convocação do ex-assessor da Presidência da República Arthur Weintraub à CPI (comissão parlamentar de inquérito) da Covid no Senado. Segundo o senador, a convocação é para “esclarecer a sua atuação na estrutura extraoficial de assessoramento no combate à pandemia.” Mais tarde,...