Política Senadores criticam STF e veem afastamento de Chico Rodrigues como decisão precipitada 'Foi uma ação afoita. E o direito ao contraditório?', disse Ângelo Coronel (PSD-BA), do Conselho de Ética do Senado

A decisão de Luís Roberto Barroso de afastar Chico Rodrigues (DEM-RR) do cargo despertou um instinto de preservação entre políticos do centrão e aliados. Senadores dizem ver uma ação precipitada do ministro do Supremo e passaram a discutir a possibilidade de barrar a remoção do colega, apesar da repercussão do dinheiro na cueca. Pessoas próximas de Davi Alcolumbre (DEM-AP) a...