Redação Jornal do Tocantins

Pela segunda vez, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) se infectou com o novo coronavírus, causador da Covid-19. Em sua conta no Twitter, a senadora publicou na tarde deste domingo, 9, que recebeu a confirmação através de exame. Ela ressaltou ainda que tem tomado todos os cuidados, mas que começou a apresentar os sintomas da doença no último dia 5 de janeiro. Além disso, destacou na postagem que tomou duas doses de vacina contra a doença.

1) Amigos, mesmo tomando os cuidados necessários e vacinada c/2 doses, testei positivo para o Coronavirus. Tive os primeiros sintomas no dia cinco de janeiro, então devo ficar em isolamento até o dia 14. Exame saiu agora. — Kátia Abreu (@KatiaAbreu) January 9, 2022

A senadora teve a Covid-19 pela primeira vez em 17 de novembro de 2020. Assim como neste domingo, ela confirmou o diagnóstico da doença através de sua conta no twitter.

Na época, Kátia precisou ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), após apresentar febre e inflamação nos pulmões. Depois de sete dias recebeu alta e seguiu com o tratamento em casa.

Desta vez, ela disse que ficará em isolamento domiciliar até a próxima sexta-feira, 14 de janeiro.

Ela também explicou quais sintomas vem sentindo nos últimos dias no post: