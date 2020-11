Redação Jornal do Tocantins

Após sete dias internada por conta da Covid-19, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) recebeu alta neste sábado, 28. A parlamentar segue com a recuperação em casa e agradeceu por meio de mensagem o carinho e as orações que recebeu.

“Com a Graça da Misericórdia Divina e as súplicas em orações de todos vocês, estou recebendo alta do hospital onde fiquei por 7 dias. Agora é recuperar com calma, pois esse vírus derruba nossas resistências. Estou respirando bem. Continuarei ainda tomando corticoide e fazendo exercícios de respiração para fortalecer os pulmões abatidos pelo vírus.”

A senadora relata que ainda sente consequências da doença. “Ainda não sinto cheiro nem sabor, mas faz parte da atuação do vírus. São nessas horas que você aumenta as suas convicções de que nada é mais importante do que a família, os amigos e Nosso Pai presente sempre. Obrigada a todos e contem sempre comigo!”, disse por meio de mensagem divulgada pela assessoria.