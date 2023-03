Redação Jornal do Tocantins Com Agência Senado

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá entre os vice-líderes no Senado Federal a parlamentar tocantinense Professora Dorinha Seabra, indicada pelo partido dela, União.

A indicação do nome da senadora foi oficializada nesta quinta-feira 16, pelo líder Jaques Wagner (PT-BA) ao ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha.

Além de Dorinha, a vice-liderança do governo é composta por Daniella Ribeiro (PSD-PB), Confúcio Moura (MDB-RO) e Weverton Rocha (PDT-MA).

A senadora tocantinense afirmou ao JTo que pretende dar mais voz às pautas da educação e à defesa das mulheres no papel de vice-líder. “Entendo que, como vivemos em um país democrático, onde mesmo com opiniões divergentes, é possível termos diálogo e debater os assuntos de interesse do Brasil. Cumprirei a responsabilidade definida pelo meu partido e pelo Bloco Democracia e, através dessa indicação, pautas como a educação e defesa das mulheres terão mais voz no Parlamento”.

O principal papel das lideranças do governo é articular as propostas de interesse do Executivo no Congresso Nacional. À liderança cabe ainda, no Senado, coordenar as indicações do Planalto para cargos que dependem da aprovação dos senadores, além de projetos de lei e emendas constitucionais de interesse governamental.

Em janeiro, Lula oficializou as indicações de Jaques Wagner (PT-BA) ao posto de liderança do governo e de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para o postos de liderança no Congresso.

Mais cedo, em pronunciamento no Senado, Dorinha discursou sobre a aprovação da Comissão de Educação (CE) de uma subcomissão temporária que vai analisar, em 180 dias, o ensino médio brasileiro, com base na desigualdade entre escolas privadas, que aumentou na pandemia e levou o ensino médio ao "maior desafio" da educação básica. Segundo o discurso, priorizar a educação é "assumir um compromisso inclusive de pactuação pela ampliação do tempo integral e de reorganização das escolas".