Política Senador flagrado pela PF com dinheiro na cueca pede licença de 90 dias do mandato Defesa de Chico Rodrigues (DEM-RR) afirma que o período de afastamento será irrevogável e sem pagamento de salários

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com dinheiro escondido na cueca, pediu afastamento do mandato nesta terça-feira (20). De acordo com a defesa do senador, o afastamento solicitado é pelo período de 90 dias. "Pediu 90 dias, irrevogável, irretratável e sem recebimento de salários no período", afirmou o advogado do parlamentar, Ticiano Figueiredo. O senador era...