Política Senador com dinheiro na cueca pediu para ir ao banheiro e delegado notou “volume”; veja relato Nesta quinta-feira (15), Chico Rodrigues, que era vice-líder do Governo no Senado, deixou a função

Relatório da Polícia Federal descreve como foi o flagra do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), ex-vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado, com dinheiro escondido na cueca. O documento foi obtido pelo jornal O Globo, que publicou, nesta quinta-feira (15), reportagem sobre o episódio. De acordo com o jornal, agentes da Pol...