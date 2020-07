Política Senado conclui votação da MP sobre dias letivos em 2020 Medida Provisória 934 dispensa escolas e instituições de ensino superior de cumprir todo calendário previsto em lei; texto segue para sanção

O Senado aprovou ontem a Medida Provisória 934, que dispensa as escolas e as instituições de ensino superior de cumprir os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do País. Por meio de acordo entre os líderes partidários, os destaques ao texto, que poderiam modificá-lo, foram retirados. Com isso, a medida foi aprovada com 73 votos favorávei...