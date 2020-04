O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta usou o Twitter para declarar seu apoio ao agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Para mandetta “o trabalho realizado sempre foi técnico” e citou a proximidade com Moro durante combate ao coronavírus: “sempre pensando no bem comum”.

O trabalho realizado sempre foi técnico.

Durante a epidemia trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum.

Parabéns pelo trabalho Ministro @SF_Moro. O país agradece!

Outras lutas virão! — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 24, 2020

A postura de Bolsonaro no comante a pandemia de coronavírus também pode ter interferido na tomada da decisão de saída do cargo. na quinta-feira (23), Moro chegou a dizer uma frase do ex-ministro da Saúde, de que o Brasil está perdendo um “avião por dia”, em relação ao número de mortes pela doença.