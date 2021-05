Política Sem máscara, Jair Bolsonaro e Carlesse cumprimentam apoiadores do presidente no aeroporto de Palmas Presidente estava acompanhado de autoridades políticas, entre elas, o governador do Estado, Mauro Carlesse (PSL), que também estava sem máscara de proteção.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), desembarcou na manhã desta quinta-feira, 20, no aeroporto de Palmas Lysias Rodrigues. E na porta do local, ele cumprimentou e abraçou apoiadores, sem o uso de máscara. O presidente estava acompanhado de autoridades políticas, entre elas, o governador do Estado, Mauro Carlesse (PSL), que também estava sem má...