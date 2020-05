O presidente Jair Bolsonaro realiza uma visita não oficial à Goiás na manhã deste sábado (30). Bolsonaro chegou de helicóptero a uma lanchonete na BR-060, na altura de Abadiânia, na região Leste do Estado. Acompanhado por policiais, seguranças e do prefeito do município, José Aparecido Alves Diniz, o presidente cumprimentou apoiadores, posou para fotos e lanchou no local.

Segundo funcionários do estabelecimento, muitas pessoas acompanharam Bolsonaro e com isso, foi registrada nova aglomeração. Em uma foto tirada com trabalhadores da lanchonete e em outra, no helicóptero, o presidente aparece sem máscara de proteção individual.

Nas redes sociais, o líder do governo na Câmara Federal, deputado major Vítor Hugo, que também acompanha o presidente, disse que com a visita Bolsonaro buscaria conversar com a população. Segundo informações preliminares, o presidente deve seguir agora para a Base Aérea de Anápolis.