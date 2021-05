Política Sem citar cloroquina, Mayra Pinheiro defende busca por ações terapêuticas para tratar a Covid-19 Pinheiro citou dados de que as vacinas são menos eficientes em idosos com mais de 80 anos para justificar essa medida

Em depoimento à CPI da Covid, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou ser necessário buscar ações terapêuticas para tratar a Covid-19. Pinheiro citou dados de que as vacinas são menos eficientes em idosos com mais de 80 anos para justificar essa medida. Sem citar a hidroxicloroquina, medicamento que vem de...