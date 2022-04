Política Seis municípios recebem atendimento itinerante da Justiça Eleitoral a partir desta segunda-feira Faltando menos de um mês para o fim do prazo de cadastramento eleitoral em 4 de maio, os eleitores devem ficar atentos ao calendário para poderem votar nessas eleições

A Justiça Eleitoral do Tocantins segue realizando atendimentos itinerantes em todo o estado e estará entre os dias 11 e 17 de abril em mais seis localidades no interior. As equipes dos cartórios estarão em Gurupi, Pindorama do Tocantins, Povoado Jatobal (Praia Norte), Rio dos Bois, Sampaio e Silvanópolis. Para receber atendimento, basta levar documento de ide...