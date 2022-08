Política Seis candidaturas registradas ao Senado até este sábado; confira nomes e variação patrimonial Ainda faltam dois dias para que outras seis candidaturas aprovadas em convenções sejam protocoladas

A dois dias do prazo final para registro de candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral seis nomes aparecem com pedidos feitos ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). As convenções partidárias do dia 5 aprovaram 12 candidaturas. Caso sejam registradas estas seis, serão 12 na disputa por uma vaga. Ataides de Oliveira (Pros) é o candidato com maior patrimônio regist...