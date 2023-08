Investigado pela Polícia Federal em operação tornada pública na semana passada, o secretário da Saúde de Tocantins, Afonso Piva, pediu exoneração do cargo que ocupava desde outubro de 2021 na tarde desta segunda-feira, 7.

A Secretaria da Comunicação (Secom) confirmou que ele teve o pedido aceito pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para "melhor colaborar" com os inquéritos policiais e se dedicar "com exclusividade" em sua defesa. No lugar de Piva, assumirá interinamente o titular da Administração, Paulo César Benfica, segundo o órgão.

A exoneração de Piva ocorre exatamente quatro dias após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão na residência dele, de empresas, empresas fornecedoras da Saúde em medidas autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que incluem a quebra de sigilo do ex-secretário e familiares.

A investigação aponta a suspeita de crimes de fraude em licitação, desvio de verbas públicas, organização criminosa e lavagem de dinheiro em um contrato investigado em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) de 2021. A contratação para o fornecimento de quase quatro milhões de seringas para a rede pública de saúde em custo acima de R$ 6,9 milhões.

Ex-secretário diz sair de “cabeça erguida” e agradece ao governador “estadista”

Em carta aberta divulgada no início da noite, em que assina como ex-secretário, Afonso Piva de Santana chama o governador de “estadista e amigo” de quem destaca um “olhar humano” na gestão e que tem “orgulho de ser parte da história de sua administração.”

A longa carta não traz nenhuma refutação dos fatos imputados pela Polícia Federal e lista parte da biografia do secretário até se tornar servidor público. O texto destaca feitos de sua passagem pela pasta estadual (veja a íntegra).



Nota aberta à população tocantinense



Nos últimos dias tive minha vida e minha família exposta de forma massiva, com notícias e denúncias na tentativa de atingir a Gestão Estadual.



Quem conhece minha história de vida sabe que sempre me pautei no trabalho árduo e no bem-estar de quem mais precisa. Trabalho desde os meus 12 anos de idade, quando comecei a colher maracujá na fazenda da minha mãe e abastecia os supermercados, no interior de Goiás. De lá para cá, fui menor aprendiz; trabalhei em oficina de motos e funilaria, até me tornar servidor público de carreira, em 2004.



Sempre busquei me qualificar para buscar melhores condições de vida para minha família e mesmo com o sonho de ser engenheiro, fiz economia na Universidade Federal do Tocantins (UFT), por não ter dinheiro para pagar uma faculdade particular. Depois disso, fiz MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



As qualificações me proporcionaram assumir diversos cargos na Gestão Estadual, onde fui coordenador financeiro da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). Na Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) exerci os cargos de Gerente de Patrimônio, Gerente de Almoxarifado, Diretoria Hospitalar e Superintendente de Aquisição e Estratégia de Logística, até honrosamente, em 26 de outubro de 2021, me tornar gestor da Pasta.



Recebi do Governador Wanderlei Barbosa, a missão e o desafio de conduzir a Pasta ainda no enfrentamento e combate à pandemia da Covid-19 e dar continuidade à ampliação da oferta de serviços, com qualidade, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



Tenho a felicidade e o orgulho de dizer que em um ano e 10 meses, junto com a equipe da SES-TO tiramos 21.382 pessoas da fila de espera por uma cirurgia eletiva, o equivalente à produção dos sete anos anteriores (em pacientes que aguardavam há mais de 10 anos); ampliamos em 100% os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com destaque para a implantação deste serviço na região do Bico do Papagaio (10 leitos em Augustinópolis); renovamos parte do parque tecnológico e do mobiliário de todas as 17 unidades hospitalares estaduais, proporcionando a descentralização das cirurgias, dos grandes centros para as cidades pequenas; batemos recordes em coleta de sangue, realização de transplantes de córneas e atingimos o abastecimento do Estoque Regulador do Estado, com medicamentos e insumos de 83% e 88%, respectivamente.



Além disso, finalizamos parte das obras em andamento, com destaque para as Unidades de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) de Palmas e Araguaína, com 45 leitos de quimioterapias; os 50 leitos de UTI, 45 de pronto-socorro e 10 de psiquiatria do Hospital Geral de Palmas (HGP); sete leitos de enfermaria no Hospital Regional de Paraíso; 10 leitos de UTI em Porto Nacional e 60% das obras do Hospital Geral de Araguaína (HGA).



Também revitalizamos ambientes de unidades como o Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos e Hospital Materno Infantil Tia Dedé, proporcionando às mulheres e suas famílias, mais conforto e bem-estar ao serem acolhidas nas referidas unidades. Um trabalho humanizado que também passou pela repaginação da unidade móvel da Hemorrede Tocantins e pela autonomia móvel do setor de Humanização do HGP.



Como forma de garantir a continuidade da assistência à população, mantivemos todos os repasses financeiros, aos municípios em dia, bem como os pagamentos às empresas prestadoras de serviços terceirizados e aos fornecedores de medicamentos e insumos.



Ainda no quesito assistencial, implantamos serviços laboratoriais em todos os 17 hospitais estaduais e a análise citopatológica no Laboratório de Saúde Pública do Tocantins (LACEN-TO), com a qualidade e pontualidade que as mulheres tocantinenses merecem. Retomamos a entrega de cadeiras de rodas, bolsas de colostomia, muletas e andadores nos centros e serviços de reabilitação, proporcionando independência e autonomia às pessoas com deficiência, referenciadas.



Também pensamos no reconhecimento da equipe nota 10 da SES-TO, ao alinharmos com o Governador Wanderlei Barbosa o pagamento de insalubridade também aos trabalhadores da Saúde, com vínculo de contrato, corrigindo assim, uma desigualdade de décadas de Tocantins.



Diante de tudo que fiz e construí ao lado dos meus colegas de trabalho, deixo a gestão da SES-TO, com a cabeça erguida, o sentimento de dever cumprido e com o coração grato, pela oportunidade que tive de ajudar as pessoas mais carentes do Estado.



Agradeço a Deus, que tem me sustentado até aqui e quem é conhecedor do meu coração e de minha índole. Agradeço à minha família, que é minha base e foram pacientes com minhas ausências em todo este tempo dedicado à gestão. Meu agradecimento aos meus amigos e colegas de Secretaria, pela parceria e por terem abraçado o projeto para um SUS melhor.



Por fim, quero agradecer ao estadista e amigo Governador Wanderlei Barbosa, pela oportunidade, confiança e respeito, em todo o tempo em que estive secretário. Quero reiterar à população o olhar humano de sua gestão e dizer que não há pessoa mais capacitada técnica e humanamente para o cargo. Tenho orgulho de ser parte da história de sua administração.



Um abraço a todos e que Deus nos abençoe!



Afonso Piva de Santana

Ex-secretário de Estado da Saúde