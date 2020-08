O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, foi vítima de uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (6) no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo. Ele estava armado quando foi abordado e reagiu à ação do assaltante.

Fabio Wajngarten havia saído de uma Mercedes blindada para cumprimentar os pais, que o aguardavam na porta do prédio em que moram. Nesse momento, a família foi abordada pelo assaltante, que exigiu o relógio e demais pertences de valor do secretário.

“O assaltante estava de moto, desceu do veículo e me abordou. Ele não viu nem que eu estava de relógio, nem que eu estava armado, porque eu vestia um blazer. Mesmo assim, chegou bem perto e me mandou ‘passar o relógio’. Eu disse que não havia entendido. E ele repetiu ‘passa o relógio’. Foi, então, que saquei a arma, apontei para ele e ele começou a correr. Eu corri atrás gritando ‘pega ladrão’”, disse o chefe da Secom ao jornal Metrópoles.

Vídeo do momento em que Fábio Wajngarten, secretário-executivo do Ministério das Comunicações, sacou um revólver para reagir a um assalto na zona oeste de SP.



PM confirma que Wajngarten tem autorização para portar a arma.



O homem, que tentou roubar o relógio dele, foi preso. pic.twitter.com/he4cdq6aNa — Leonardo Martins (@___leomartins) August 6, 2020

Wajngarten tem porte de arma e estava armado com uma pistola do modelo Sig Sauer 380 no momento da tentativa de assalto. A perseguição durou poucos minutos e o assaltante foi parado pelo secretário e por outro pedestre.

O suspeito afirmou repetidamente que era “inocente”, e que trabalhava como instalador de antenas. Wajngarten passou 1 sermão ao homem até que a polícia chegasse ao local.

“Impressionante a certeza do assaltante de que ia levar o meu relógio. Uma situação patética, que ninguém aguenta mais neste país”, disse.

Segundo a Polícia Militar, a tentativa de roubo ocorreu na esquina da rua Bela Cintra com a Alameda Franca, nos Jardins, Zona Central da capital paulista.