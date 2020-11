Política Secretário de Axixá é preso após máquina do município ser flagrada em obras na fazenda dele Celso Aparecido, titular da secretaria Obras, também está autuado por posse ilegal de armas

A Polícia Civil deteve, nesta quinta-feira, 19, o secretário de Obras de Axixá, a 600 km de Palmas, no extremo norte do Estado, Celso Aparecido Medeiro, também presidente municipal do Partido Progressista (PP) e cunhado do prefeito, Damião Castro Filho. Divulgada pelo site Folha do Bico e confirmada junto à Polícia Civil pelo JTO, a prisão ocorreu após...