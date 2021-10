Política Secretária de Saúde de Colinas pede exoneração e diretora que proibiu decote e minissaia é nomeada Amanda Fernandes Torquato Guimarães, de 26 anos, era diretora de atenção básica e assume vaga de Maria Selineide, 58, que se demitiu na sexta-feira

Enfermeira aposentada do serviço público estadual, Maria Selineide de Sousa Rego, 58, pediu exoneração na sexta-feira, 1º, do cargo de secretária municipal de saúde de Colinas do Tocantins, alegando "motivos superiores", segundo cópia do pedido de exoneração (imagem abaixo). Ela ocupava o cargo desde o início do ano, após a posse do prefeito Karasin (PSL). Quem assume...