Política Sebrae faz live para candidatos valorizarem empreendedores nos municípios Lançamento do Guia do Candidato Empreendedor será nesta terça-feira, 29, às 17 horas

O Sebrae lança nesta terça-feira, 29, às 17 horas o Guia do Candidato Empreendedor elaborado para apoiar os municípios na promoção do desenvolvimento local, segundo comunicado sobre o evento de lançamento, no Youtube do Sebrae. "O Guia do Candidato Empreendedor reúne um conjunto de propostas de políticas públicas para os futuros prefeitos e prefeitas...