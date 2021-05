Política 'Se voltar, nunca mais vai sair', diz Bolsonaro em referência a Lula Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro chamou o ex-presidente de "filho do capeta"

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (14) que, “se o filho do capeta” voltar ao Planalto, “ele nunca mais vai sair”. A declaração, dada a apoiadores em frente ao Palácio do Planalto, foi divulgada na conta oficial do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), no Telegram. Na fala, Bolsonaro fez uma referência ao ex-presidente Luiz I...