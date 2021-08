Política Se Bolsonaro fizer novas motociatas em SP, terá que pagar os custos da segurança, diz Doria A primeira em São Paulo ocorreu na capital paulista, cujos os gastos chegaram a R$ 1,2 milhão com a participação de 1.433 policiais, cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (4) que, se o presidente Jair Bolsonaro fizer novas motociatas no estado de São Paulo, será cobrado pelos custos de segurança pública do evento. "Se o presidente Bolsonaro voltar aqui para fazer motociata ele vai ter que pagar. Nós vamos cobrar do presidente da República pela mobilização para passeios de mot...