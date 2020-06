Política Sara Winter é presa pela Polícia Federal em Brasília Líder do grupo '300 do Brasil' foi presa nesta segunda-feira, 15

A militante bolsonarista Sara Winter, líder do movimento conhecido como '300 do Brasil', foi presa na manhã desta segunda-feira, 15, durante uma operação da Polícia Federal em Brasília. Winter é alvo do inquérito das fake news, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Durante o fim de semana, o grupo de Winter...