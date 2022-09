Política Sancionada lei que isenta inscrição em concurso de eleitor que prestar serviço nas eleições Gratuidade será em concursos realizados pelo Poder Público Estadual

Publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2 de setembro, a lei tocantinense de nº 4.000 que estabelece isenção de pagamento em inscrições de concursos públicos estaduais para pessoas que prestarem serviço eleitoral. A lei considera como eleitor convocado e nomeado aquele que presta os seguintes serviços à Justiça Eleitoral: presidente de mesa; primeiro e segu...