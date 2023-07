O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) sancionou nesta quinta-feira, 20, a lei que altera o nome da sede do Poder Executivo de Palácio Araguaia para Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. A homenagem ao ex-governador do Tocantins, falecido no dia 4 de julho, passou pela aprovação dos deputados estaduais no dia 7 de julho.

O Projeto de Lei da Casa nº 295, apresentado em 6 de julho, tem a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), e demais parlamentares.

A sanção da Lei nº 4.201, de 18 de julho de 2023, está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 6.373. De acordo com a lei, todas as referências ao Palácio Araguaia em documentos oficiais, placas, comunicações e atos governamentais passam a utilizar a nova nomenclatura a partir da publicação do ato.

Na justificativa do projeto, os deputados destacaram a contribuição de Siqueira Campos para a criação, implantação e consolidação do Estado do Tocantins.

“José Wilson Siqueira Campos foi uma das figuras mais proeminentes e determinantes para a luta em prol da emancipação do Tocantins. Sua liderança visionária e incansável dedicação foram fundamentais na articulação política e nos esforços para que o Estado do Tocantins fosse criado, após uma longa batalha pela separação do norte de Goiás”, menciona um trecho do Projeto de Lei.