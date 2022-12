Política Salário do governador vai a R$ 28 mil e dos deputados para R$ 29,6 mil Projetos entraram em votação na sessão extraordinária e elevarão em 16% o teto do funcionalismo tocantinense, congelado desde 2011 e passa a valer em maio de 2023

Projetos de Leis apresentados na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira, 22, fixam os novos salário do governador, vice e aplicam aumento escalonado no vencimentos dos deputados estaduais, com efeito cascata da aprovação, no Congresso Nacional, do reajuste de 18% para o Judiciário. Após sanção presidencial o teto do funcionalismo público será de R$ 46,3 mil, com aumento e...