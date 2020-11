Política Saiba tudo sobre a votação, de horários a cuidados com a Covid Veja também quais documentos levar ao local de votação e como justificar ausência na eleição municipal

As eleições municipais de 2020, que acontecem durante a pandemia de Covid-19, terão um protocolo sanitário para evitar contágio entre eleitores e mesários. Além do uso obrigatório de máscara, todos deverão manter pelo menos 1 metro de distância entre si e higienizar as mãos antes e depois de entrar na seção eleitoral. Para isso, o TSE mudou o protocolo de entrega ...