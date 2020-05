Política Saiba como tirar ou regularizar o título de eleitor pela internet; veja passo a passo Prazo para estar em dia com a Justiça Eleitoral e poder votar nas Eleições 2020 é 6 de maio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta terça-feira, 28, uma campanha para estimular o cidadão a regularizar a situação do título de eleitor pela internet e, assim, estar apto para votar nas eleições municipais de 2020. O prazo para tirar a primeira via, transferir ou regularizar a situação do documento termina no dia 6 de maio. Com os cartórios eleitorais fechad...