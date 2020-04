Política Saída de Moro revela ‘certo arrefecimento do esforço de transformação do Brasil’, diz Barroso Em live com a XP Investimentos, ministro do Supremo Tribunal Federal ressaltou que o ex-juiz da Lava Jato representou a face da Operação, e que história irá continuar 'independente de A ou B'

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a eventual saída do ministro Sérgio Moro revela um ‘certo arrefecimento do esforço de transformação do Brasil’, mas a história irá continuar ‘independente de A ou B’. As declarações foram ditas durante live da XP Investimento na manhã desta sexta, 24. Moro faz um pronunciamento neste ...