Política Sócio da VTCLog nega vantagens a Roberto Dias, mas não explica pagamento de boletos pela empresa Em depoimento à CPI da Covid, Raimundo Nonato Brasil negou que a empresa pagasse vantagens para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde

Em depoimento à CPI da Covid, o sócio da VTCLog Raimundo Nonato Brasil negou que a empresa pagasse vantagens para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. Dias foi exonerado após reportagem da Folha de S.Paulo apresentar denúncia do policial Luiz Paulo Dominghetti, que afirmou ter recebido pedido de propina do então diretor para avança...