Política "Só se for na casa da tua mãe, não tem para vender no mundo”, diz Bolsonaro sobre compra de vacinas Brasil teve recorde de mortes na quarta-feira (3) e presidente ironiza compra de vacinas

O presidente Jair Bolsonaro voltou, nesta quinta-feira (4), a criticar medidas de isolamento social que buscam conter o avanço da pandemia de Covid-19. Em visita rápida a Uberlândia (MG), o chefe do Executivo falou com apoiadores que o esperavam no aeroporto. O vídeo foi publicado nas páginas de moradores da cidade nas redes sociais. “Eu tenho dito há muito tempo ...